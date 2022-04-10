الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر حاول ترويج 6 كيلو مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بحبس تاجر مخدرات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة وأسلحة بيضاء، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات بقيام عاطل"مسجل خطر"، سبق اتهامه في 6 قضايا، باتخاذ دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "س. ع. ف"، 37 سنة، عاطل، مسجل خطر سبق اتهامه في 6 قضايا «سرقات متنوعة وسلاح ومشاجرة» بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته «5 كيلوجرامات من مخدر الشادو، و500 جرام من مخدر الآيس، و250 جراما من مخدر الهيروين، و6 أسلحة بيضاء سنجة ومطواة، وميزان حساس، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة، و2.5 كيلو من المواد المستخدمة في تصنيع الشادو".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

النيابة العامة في القليوبية التحقيقات تاجر مخدرات معمل الجنائى المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

بدء تطبيق إجراءات جديدة لدخول مصر فى المطارات

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أين المحافظون اليوم؟.. متابعة ضبط الأسعار فى أسواق الغربية.. ورفع مخلفات بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

«المركزى» الإسرائيلى يسعى لتعزيز مجالس إدارات البنوك التجارية

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين