حبس مسجل خطر حاول ترويج 6 كيلو مواد مخدرة وأسلحة بالقليوبية

أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأحد، بحبس تاجر مخدرات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة المواد المخدرة وأسلحة بيضاء، وإرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة المضبوطة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات بقيام عاطل"مسجل خطر"، سبق اتهامه في 6 قضايا، باتخاذ دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية وكرا لممارسة نشاطه الإجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مكافحة المخدرات بالمديرية من ضبط "س. ع. ف"، 37 سنة، عاطل، مسجل خطر سبق اتهامه في 6 قضايا «سرقات متنوعة وسلاح ومشاجرة» بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته «5 كيلوجرامات من مخدر الشادو، و500 جرام من مخدر الآيس، و250 جراما من مخدر الهيروين، و6 أسلحة بيضاء سنجة ومطواة، وميزان حساس، ومبلغ مالي، و6 هواتف محمولة، و2.5 كيلو من المواد المستخدمة في تصنيع الشادو".

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارته، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.