بخلاف العبايات.. نصائح لملابس بديلة يمكنك ارتدائها في رمضان

أصبحت العبايات والقفطان رائجة بين نساء في السنوات الأخيرة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقد شوهد العديد من مدوني الموضة والمشاهير، سواء المحجبات أو ير المحجبات، يصممونهن بأكثر الطرق الأناقة، ومع ذلك إذا لم يكن هذا هو أسلوبك وما زلت تريدين شيئًا متواضعًا ومع أجواء رمضانية ولكن أقل تقليدية من العبايات والقفطان، يمكنك تجربة ملابس أخرى مناسبة يمكنك ارتدائها خلال شهر رمضان والتي ليست عبايات أو قفطان.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “fustany ” بعض الخيارات المتواضعة التي يمكنك تجربتها في رمضان بدلا من لعباءات أو القفطان

- فساتين طويلة

احرصي دائمًا على ارتداء فستان إذا كنت تريدين خيارًا سريعًا وسهلاً لملابس مناسبة خلال شهر رمضان، فهي الأسهل في التصميم ، ويمكنك تجربتها عن طريق إضافة حزام أو طبقات إذا كنت ترغب في وضع طبقة.

- قميص كبير يمكن تنسيقه بشكل متواضع

يمكنك أيضا ارتداء قميص أبيض كبير الحجم، يمكنك ارتدائه بأزرار لأسفل ، أو مدسوسًا من جانب واحد ، أو فك الأزرار بقميص داخلي رائع ، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه متواضع ويعمل بأي أسلوب ونمط تريده!

- البدلة خيار لطيف ومتواضع

تعتبر البدلات الفضفاضة خيارًا متواضعًا رائعًا يتميز بأجواء رمضانية خفية، و يمكنك ارتدائها مع قميص أو ارتدائها كما هي إنه خيار مريح سترتديه كثيرًا بالتأكيد.

- الكيمونو مناسب لرمضان

الكيمونو هو النسخة الآسيوية من القفطان، و إنها متواضعة وسهلة التصميم والأهم من ذلك أنها أسلوب رمضان، و يمكنك ارتدائه مع الجينز أو الزي أحادي اللون مع لون كيمونو مختلف ، أو يمكنك ارتدائه مع طباعة جريئة و"الكيمونو" الملون سيجعلك مركز الاهتمام أينما ذهبت.