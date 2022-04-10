الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بخلاف العبايات.. نصائح لملابس بديلة يمكنك ارتدائها في رمضان

العبايات
العبايات

أصبحت العبايات والقفطان رائجة بين نساء في السنوات الأخيرة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك وقد  شوهد العديد من مدوني الموضة والمشاهير، سواء المحجبات أو ير المحجبات، يصممونهن بأكثر الطرق الأناقة، ومع ذلك إذا لم يكن هذا هو أسلوبك وما زلت تريدين شيئًا متواضعًا ومع أجواء رمضانية ولكن أقل تقليدية من العبايات والقفطان، يمكنك تجربة ملابس أخرى مناسبة يمكنك ارتدائها خلال شهر رمضان والتي ليست عبايات أو قفطان.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “fustany ”  بعض الخيارات المتواضعة التي يمكنك تجربتها في رمضان بدلا من  لعباءات أو القفطان

- فساتين طويلة 

أزياء محتشمة لرمضان

احرصي دائمًا على ارتداء فستان إذا كنت تريدين خيارًا سريعًا وسهلاً  لملابس مناسبة خلال شهر رمضان، فهي الأسهل في التصميم ، ويمكنك تجربتها عن طريق إضافة حزام أو طبقات إذا كنت ترغب في وضع طبقة.

- قميص كبير يمكن تنسيقه بشكل متواضع

أزياء محتشمة لرمضان

 يمكنك أيضا ارتداء قميص أبيض كبير الحجم، يمكنك ارتدائه بأزرار لأسفل ، أو مدسوسًا من جانب واحد ، أو فك الأزرار بقميص داخلي رائع ، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه متواضع ويعمل بأي أسلوب ونمط تريده!

- البدلة خيار لطيف ومتواضع

أزياء محتشمة لرمضان

تعتبر البدلات الفضفاضة خيارًا متواضعًا رائعًا يتميز بأجواء رمضانية خفية، و يمكنك ارتدائها مع قميص أو ارتدائها كما هي إنه خيار مريح سترتديه كثيرًا بالتأكيد.

- الكيمونو مناسب لرمضان

أزياء محتشمة لرمضان

الكيمونو هو النسخة الآسيوية من القفطان، و إنها متواضعة وسهلة التصميم والأهم من ذلك أنها أسلوب رمضان، و يمكنك ارتدائه مع الجينز أو الزي أحادي اللون مع لون كيمونو مختلف ، أو يمكنك ارتدائه مع طباعة جريئة و"الكيمونو" الملون سيجعلك مركز الاهتمام أينما ذهبت.

لا يمكنك أن تخطئ عبايات أو قفطان العبايات والقفطان رائجة السنوات الأخيرة شهر رمضان مدوني الموضة والمشاهير سواء المحجبات أو غير المحجبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

أخبار فاتتك| تعرض فريق الأهلي لحادث سير و«ترامب» يتوقع انهيار الاقتصاد الأمريكي

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم