الأحد 10 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع ربة منزل فى «خناقة» مع زوجها بحلوان.. والنيابة تُحقق

مصرع ربة منزل
مصرع ربة منزل

تباشر نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، التحقيق في سقوط سيدة من الطابق الخامس بمنطقة المعصرة، بعد اختلال توازنها أثناء نشوب مشاجرة بينها وبين زوجها؛ بسبب خلافات أسرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من المستشفى العام، يفيد باستقبال ربة منزل، مصابة بكسور ونزيف داخلى إثر سقوطها من علو، وتوفيت فور وصولها.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط الضحية من الطابق الخامس، أثناء تشاجرها مع زوجها اختل توازنها وسقطت من بلكونة منزلها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 

نيابة حلوان الجزئية الطابق الخامس خلافات أسرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الحزن في مصر

الأكثر قراءة

«كوميديا الطلاق».. «الدستور» تحقق في كوارث السوشيال ميديا على الحياة الزوجية

حافلة الأهلى تتعرض لـ حادث بعد العودة من مباراة المصرى

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

«الإحصاء» يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى.. والسبب «اللحوم» و«الحبوب»

أخطر تسريب سياسي: مرسي يهدد بحرق مصر إذا لم يصبح رئيسا (فيديو)

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكاهن أرسانيوس.. مساء الخميس 7 أبريل

محمد المعتصم

«الحسينى» شهيدًا.. الاختيار يصحح معلومات «ميليشيات ٨ الصبح» الإلكترونية

د. منى حلمى

مرضاة الله لا تحتاج الصخب والاستعراض والاستعلاء والوصاية

ماجد حبته

انحراف أممى جديد

حسين دعسة

إسرائيل تريد العنف.. تلعب لعبة الاستغماية لجعل العالم يبكي معها

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

حزب رئيس الوزراء الإسرائيلى مازال يحدوه الأمل فى عودة رئيسة الائتلاف المُستقيلة

إسرائيل تمنع دخول وخروج مواطنى الـ48 من وإلى جنين

مسئول فلسطينى لبوجدانوف: لا ينبغى أن تربح واشنطن فى حرب هيمنتها على العالم