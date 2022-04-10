موقع أمريكى يسلط الضوء على مدينة الفضاء المصرية: مشروع رائع وضخم

سلط موقع "سكوب إمباير" السياحي الأمريكي الضوء على مشروع مدينة الفضاء المصرية الجارى تدشينها حاليا ومن المقرر الانتهاء منها في ٢٠٣٠، واصفاً المشروع بأنه رائع ويضم متحف فضاء للجمهور يعد الأول من نوعه في مصر والعالم العربي.

ولفت الموقع إلى أن مشروع مدينة الفضاء المصرية كان قيد التشغيل منذ عام 2017 عندما وافق البرلمان المصري على مشروع قانون لإنشاء أول وكالة فضاء مصرية لإطلاق أول قمر صناعي مخصص للبحث العلمي، وبعد عام أعلنت الحكومة عن مشروع ضخم يتضمن إنشاء مدينة الفضاء المصرية.

وأشار إلى أنه في الآونة الأخيرة، في عام 2022، تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مدينة الفضاء، مضيفًا أن مصر تتجه نحو دخول عالم الفضاء والسير على خطى الدول الكبرى في هذا الصدد.

وتابع: "مدينة الفضاء المصرية رائعة للغاية، حيث تم بناؤها على مساحة 123 فدانًا وتحتوي على 23 مبنى لقطاعات مختلفة من الأعمال المتعلقة بالفضاء، وقد تم حتى الآن بناء أربعة مبان وخمسة أخرى لا تزال قيد الإنشاء، وتشمل المباني فندقًا للضيوف، مكتبة حديثة ومجهزة بالكامل لأبحاث الفضاء ، وقاعة مؤتمرات ، ومتحف فضاء للجمهور ، وهو بالفعل الأول من نوعه لمصر والعالم العربي".

ونوه إلى أنه فى عام 2018 ، تم إطلاق قمرين صناعيين في الفضاء ، أحدهما من خلال التعاون مع وكالة الفضاء اليابانية ، والآخر من خلال وكالة ناسا، ثم في عام 2022 تم التخطيط لإطلاق قمرين صناعيين آخرين، واحد في مايو يحمل اسم "EgSAcube - 3" والذي تم تصميمه بالكامل من قبل وكالة الفضاء المصرية، وقمر صناعي آخر يسمى "EgSAcube-4" تم إنشاؤه بالتعاون مع جامعة بنها.

وأشار إلى ان وكالة الفضاء المصرية تهدف دف إلى إتقان حرفة بناء الأقمار الصناعية ، مع خطط ليصبح أول مركز متخصص في هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأكملها، موضحا أنه كان من المقرر إطلاق مدينة الفضاء المصرية لتصبح متاحة بالكامل للجمهور في عام 2026 في حين أنه من المقرر أن تعمل المدينة بكامل طاقتها في عام 2030.