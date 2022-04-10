وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره العراقى العلاقات الثنائية

بحث وزير خارجية الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح مع نظيره العراقي فؤاد محمد حسين هاتفيا العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن وزير الخارجية الكويتي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي فؤاد محمد حسين، تناول العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وبحث التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعلى صعيد آخر، أكدت الكويت أن رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي التزم بوقف الأنشطة التي تمس دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، عودة سفيرها إلى لبنان الشقيقة، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت بعد التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابة لمناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وشددت الخارجية على أن قرار عودة سفيرها لدى لبنان يأتي في ضوء التجاوب اللبناني مع المبادرة الكويتية الخليجية واستجابةً للمناشدات التي أطلقتها القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان، وتفاعلاً مع الالتزام الذي قطعه رئيس الوزراء في جمهورية لبنان الشقيقة ‏بإتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبه لتعزيز التعاون مع دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووقف كافة الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس دول مجلس التعاون.

‏وأكدت الخارجية الكويتية أهمية جمهورية لبنان وعودتها إلى محيطها العربي بكافة مؤسساتها وأجهزتها الوطنية، معربة عن الأمل بأن يعم الأمن والسلام للبنان.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أنه تبلغ من سفير الكويت عبدالعال القناعي قرار الحكومة الكويتية بعودته الى بيروت.

وقال ميقاتي إن ما يجمع لبنان والكويت تاريخ من العلاقات الأخوية الوطيدة التي تزداد رسوخا مع الأيام.

وتقدم ميقاتي بالشكر لوزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على الجهود التي بذلها لعودة العلاقات اللبنانية- الخليجية إلى صفائها وحيويتها.