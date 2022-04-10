الأحد 10 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روما: لن ندعم أى تدخل للناتو فى أوكرانيا

وزير الخارجية الإيطالي
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن العالم يشهد حربا أممية ليست عسكرية، على خلفية العقوبات والأزمات بين الغرب وروسيا وأن بلاده لن تدعم أي تدخل عسكري للناتو في أوكرانيا.

 

ونقلت عنه وكالة "أنسا" الإيطالية: "لن ندعم أي تدخل عسكري لحلف الناتو في الصراع في أوكرانيا لأن ذلك سيؤدي إلى حرب عالمية. نحن نعيش حربا عالمية، ولكنها ليست عسكرية".

 

وصرح دي مايو في وقت سابق بأن روما تولي الأولوية إلى مواصلة التفاوض، مثمنا جهود الوساطة التي تبذلها تركيا للتسوية في أوكرانيا.

أوكرانيا عالمية روما عسكرية عالم اوكراني عسكري

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