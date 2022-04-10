الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعثة موسكو بالاتحاد الأوروبى تدعو للكف عن توجيه «اتهامات باطلة» للجيش الروسى

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 دعت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي، بروكسل لوقف "الهستيريا" المناهضة لروسيا المثارة حول الهجوم الصاروخي على محطة قطارات كراماتورسك، والكف عن توجيه "الاتهامات الباطلة" للجيش الروسي.


وذكرت البعثة - في بيان  - أنه فور مقتل عدد كبير من المواطنين وبينهم أطفال، في محطة السكك الحديدية في كراماتورسك نتيجة انفجار صاروخ تكتيكي (توتشك أو)، سارع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي إلى إلقاء المسؤولية على القوات المسلحة الروسية متبعين بذلك نظام كييف مرة أخرى، كما حصل في بوتشا".


وأكدت البعثة أن الدعوات المتزامنة للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة والإعلانات السريعة عن روسيا مذنبة بارتكابها، هي هراء من وجهة نظر ليس فقط القانون، ولكن أيضا الفطرة السليمة.


وتابعت: "يجب ألا يسترشد السياسيون المسؤولون بالعواطف والاعتبارات الانتهازية، بل بالحقائق التي يجب إثباتها في تحقيق موضوعي".


وأشارت إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتاحة عبر الإنترنت، بما في ذلك صور الصاروخ الذي سقط في كراماتورسك والمربوطة بالتضاريس، تجعل من الممكن التأكد من الأمر.


جدير بالذكر أنه قتل ما لا يقل عن 50 شخصا بينهم 5 أطفال، الجمعة، وأصيب نحو 100 جراء قصف لمحطة قطار في كراماتورسك الخاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية، والتى أعلنت كييف على الفور تورط روسيا في الحادث.

المملكة المتحدة الاتحاد القوات المسلحة محاكمة روسية الاتحاد الأوروبي محطة قطار السكك الحديدية روسيا اليوم

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