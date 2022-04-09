السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 8 | المعزول مرسى يطالب «السيسى» بالتخلى عن فكرة الحوار الوطنى

الاختيار
الاختيار

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أثارت حالة من الغضب الشعبي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وخلال أحداث الحلقة الثامنة، طالب الرئيس المعزول محمد مرسي، الفريق أول عبدالفتاح السيسي بالتخلي عن فكرة الحوار الوطني، والاعتذار للأحزاب.

وقال الفريق عبدالفتاح السيسي: "احنا حاولنا وهنفضل نحاول مش هينفع نسيب البلد في خراب كده.. كان نفسي أشوفه همه على مصلحة البلد ولو لمرة"، وذلك ردًا على استمرار المعزول مرسي في تجاهل مطالب الشعب وإصراره فقط على فرض سيطرته والجماعة على مقاليد الحكم.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

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وائل لطفي

عام الحزن في مصر

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