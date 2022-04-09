السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق الرياضة الروحية للصوم الأربعيني المقدس بكنيسة عزبة النخل

كنيسة
كنيسة

 انطلقت  فعاليات الرياضة الروحية، بالكنيسة الكاثوليكية بعزبة النخل ،بمناسبة الصوم الأربعيني المقدس، وذلك في الفترة من الثالث، وحتى الثامن من إبريل الجاري بحضور الأب يوحنا سعد راعي الكنيسة 

بدأت أيام الرياضة الروحية بصلاة القداس الإلهي، ثم فقرة الترانيم الروحية مع كورال أطفال الرعية "أم النور"، وكذلك "كورال العذراء والأم تريزا". دارت لقاءات رياضة الصوم المقدس حول بعض الشخصيات الكتابية.

بدأ لقاء اليوم الأول بعظة روحية  للأب بولس بباوي، الراعي المساعد بكنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس بشبرا الخيمة، الذي تحدث حول "شخصية بطرس الرسول"، فيما تكلم الأب متى عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا بالشرابية حول "شخصية إبراهيم".

ودار لقاء اليوم الثالث حول "شخصية إيليا النبي" مع الأب مخول فرحا، المفوض العام الرهبنة الكرملية بمصر، بينما ألقى محاضرة اليوم الرابع الأب عماد كميل اللعازري، أحد رعاة كنيسة مار جرجس المارونية بشبرا، الذي تحدث حول "شخصية أيوب النبي".

وفي اليوم الخامس، تحدث الأب يوسف عبد النور اليسوعي، من كاتدرائية السيدة العذراء مريم بمدينة نصر حول "شخصية داود النبي". 

واختتمت الرياضة الروحية بلقاء مع الأب يوحنا سعد، راعي الكنيسة حول "شخصية بولس الرسول".

فعاليات الرياضة الروحية الصوم الأربعيني المقدس بالكنيسة الكاثوليكية ر الاب يوحنا سعد راعي الكنيسة للأب بولس بباوي

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