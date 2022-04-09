السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تجري تجربة صاروخية باليستية ناجحة

باكستان تجري تجربة
باكستان تجري تجربة صاروخية باليستية

أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم السبت تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً.
وذكر بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية- أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ 3"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، مضيفًا بأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وحقق الأهداف المرجوة من التجربة.
وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.

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