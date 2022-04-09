باكستان تجري تجربة صاروخية باليستية ناجحة

أجرت القوات المسلحة الباكستانية اليوم السبت تجربة ناجحة على صاروخ باليستي (أرض ـ أرض) مطور محلياً.

وذكر بيان صادر عن مكتب العلاقات العامة للجيش الباكستاني -وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية- أن التجربة أجريت على صاروخ "شاهين ـ 3"، وهو من الصواريخ التي تطورها باكستان محلياً، مضيفًا بأن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وحقق الأهداف المرجوة من التجربة.

وأشار البيان إلى أن التجربة أجريت في إطارات الاختبارات الروتينية التي تهدف إلى تقييم مختلف التصميمات والمعايير الفنية لنظام الأسلحة.