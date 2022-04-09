شرطة الكهرباء: تحصيل 60 مليون جنيه غرامات خلال أسبوع

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، العديد من الحملات المكثفة، لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، من خلال الوصلات العشوائية، والتي تتسبب في إهدار المال العام، وتؤثر على الاقتصاد القومي.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 72176 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها بـ60 مليونا و550 ألف جنيه.

وأسفرت الجهود خلال أسبوع، عن ضبط 1454 قضية فى مجال التهرب الضريبي «ضرائب عامة، ضرائب على القيمة المضافة، جمارك، حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ أحكام، تحرى مدين»، بمبالغ مالية بلغت بـ684 مليونًا و858 ألف جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيًا بمعرفة المصلحة، لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 1,303,871 مليون جنيه.

وتمكنت الحملات من ضبط 127 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة، بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 159 مليون جنيه أبرزها: ضبط 126 قضية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بمبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بلغت «92,991,029 مليون جنيه مصر، عملات أجنبية مختلفة بما يعادل 65,439,445 مليون جنيه»، بإجمالي مبالغ مالية مضبوطة نقديًا ومستنديًا بما يعادل 158,430,474 مليون جنيه.