إحياء الذكرى الخامسة لشهداء الهجمات الإرهابية التي استهدفت كنيسة ماري جرجس

أحيت كنيسة "مار جرجس" بمدينة طنطا فى محافظة الغربية، اليوم السبت الذكرى السنوية الخامسة لشهداء الهجمات الإرهابية التى استهدفت الكنيسة فى يوم "أحد الشعانين عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 30 من المصلين.

وأقيمت صلوات القداس الإلهي اليوم بكاتدرائية الشهيد مارجرجس وشهداء طنطا الأبرار بأبي النجا وصلوات الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ومعه لفيف من الأباء الكهنة والشمامسة وأسر الشهداء وذلك وفق بيان أصدرته الكنيسة اليوم.

وعقب القداس الإلهي قام الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها والقساوسة بزيارة المزار وصلي الشمامسة تمجيدا للشهداء حول المزار احتفالًا بمرور خمس سنوات على نوالهم إكليل الشهادة.

جدير بالذكر أنه يوجد بالكنيسة متحف الشهداء ويضم صور للشهداء وقت الحادث.