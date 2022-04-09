السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 والقناة الناقلة

الاختيار 3
الاختيار 3

يواصل مسلسل الاختيار 3 - القرار أحداثه والمعروض ضمن مسلسلات مارثون شهر رمضان 2022 والذي يشهد رصد العديد من الأحداث الهامة التي مرت على مصر خلال عصر حكم الإخوان المسلمين لمصر.

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8

وتعرض حلقات مسلسل الاختيار 3 على مدار أيام شهر رمضان الكريم بشكل حصري عبر قناة ON الفضائية وقناة ON DRAMA الفضائية وعبر منصة واتش ات الرقمية.

ويرصد “الدستور” في السطور التالية مواعيد بث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8:

قناة ON 

  • يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 على قناة أون الفضائية في تمام الساعة 9.30 مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 4.20 صباحاً.
  • والإعادة الثانية في تمام الساعة 3.25 مساء.

قناة ON دراما

  • يبث العرض الأول من مسلسل الاختيار 3 الحلقة 8 عبر قناة أون دراما في تمام الساعة 11.20 مساء.
  • الإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا.
  • والإعادة الثانية في تمام الساعة 10.30 صباحا.
  • والإعادة الثالثة في تمام الساعة 4.40 مساء.

قصة وأحداث مسلسل الاختيار 3 - القرار

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

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تفاصيل الحلقة 8 من مسلسل الكبير أوى 6.. المرحلة الثانية من لعبة السبيط

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جرائم الإخوان في أحداث الاتحادية بتدبير خيرت الشاطر نائب مرشد الإرهابية،  بعدما أصدر مرسي الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر 2012، كما عرضت الحلقة استشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

أبطال وصناع مسلسل الاختيار 3 - القرار

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

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