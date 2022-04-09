السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 4149 ضحية من المدنيين جراء النزاع فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين جراء النزاع الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي حتى الآن، حيث بلغ 4149 ضحية بينهم 1766 قتيلا و2383 مصابا.

وأوضح المكتب الأممي أن 630 مدنيا قتلوا وأصيب 1213 في منطقتي دونيتسك ولوجانسك في حين قتل 560 مدنيا وأصيب 944 آخرون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية فى حين قتل 70 مدنيا وأصيب 269 آخرون وذلك في المناطق التي نصبت نفسها بنفسها.

وذكر أن 1136 مدنيا قتلوا وأصيب 1170 في مناطق أوكرانية أخرى هي: مدينة كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف واوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك ومناطق جيتومير والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.

جنيف أوكرانيا الامم المتحدة سويسرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان للتاريخ

الأكثر قراءة

مصدر بـ«السياحة»: اليوتيوبر الأمريكى سونبوشنر حاول إدخال درون وليس معدات تصوير

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

الرئيس يستقبل الكاتبة سماح أبوبكر عزت ويوجه بحشد الطاقات الإبداعية فى مجال نشأة الأطفال

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الرئيس السيسي استقبلها اليوم.. أشهر 11 قصة أطفال للكاتبة سماح أبو بكر عزت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (4)

بسنت حسن

الضعيف والصفعة

حسن كامل

رجال بدولة المؤسسات

د.كريمة الحفناوى

العالم فى ظل العقوبات الاقتصادية

علي سعدة

سر الرقم 5

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال تحاصر منزل عائلة مُنفذ عملية «تل أبيب»

استشهاد شاب فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مخيم جنين

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين