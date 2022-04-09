ارتفاع وفيات حادث المنيا لـ 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين

ارتفع ضحايا ميكروباص الطريق الصحراوي الشرقي، والذي انقلب اليوم، إلى مصرع 5 أشخاص، وإصابة 14 آخرين، كانوا في طريقهم إلى محافظة أسيوط.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغًا بانقلاب السيارة رقم 7582 د.ع.ا، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، شمال كمين الصفا بحوالي 12 كم، ووجود متوفين ومصابين.

وعلي الفور انتقل رئيس المباحث الجنائية بالمنيا ورئيس مباحث مركز شرطة المنيا وتبين من المعاينة أن سبب انقلاب السيارة هو نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى إلى انقلابها ومصرع 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وكشفت التحريات مصرع كل من: جابر جاد الكريم، 62 سنة، لا يعمل، مقيم بالقليوبية، ومريم جرجس توماس، 21 سنة، لا تعمل، مقيمة بمحافظة أسيوط، ابادير ماهر عجايبي 18 سنة، مقيم أسيوط، وجمالات عزيز جرجس، 55 سنة، الزاوية الحمراء، ريمون سامح عبدالله، 28 سنة، القاهرة.

كما أصيب 14 آخرون وهم: جمالات عدلي توماس، 55 سنة، كيرلس لطفي ظريف، 17 سنة، وشقيقته مرثا، 27 سنة، وجميلة عدلي توماس، 55 سنة، وتوني ريمون سامح، 3 سنوات، مقيمون الزاوية الحمراء بالقاهرة، وريمون فايق توماس، 25 سنة، أبوتيج بمحافظة أسيوط،، ومريان جاد الكريم، 10 سنوات، وايفون فائق توماس، 67 سنة، وجرجس جابر 12 سنة، وماجد لطفي ظريف، 16 سنة، مقيمون القاهرة، ومينا توفيق توماس، 22 سنة، أسيوط.

وتم إرسال 5 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين والجثث إلى مستشفى المنيا العام، والمستشفى الجامعي.