السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نقل حرف شارع المعز إلى مدينة الحرفيين بمنشأة ناصر

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

قال اللواء ابراهيم عوض، مدير وحدتي إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، إنه سيتم نقل كافة الحرفيين من شارع المعز ضمن أعمال تطويرات القاهرة التاريخية.

وأوضح مدير وحدتي الأزمات والمتابعة الميدانية والمتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة، في تصريحات لـ"الدستور" أنه سيم نقل كافة الحرفيين من المعز إلى مدينة الحرفيين بمنشأة ناصر.

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مشروع شمال الحرفيين الجارى تنفيذه بحي منشأة ناصر لاستيعاب كافة الأنشطة والورش التي لا يتناسب وجودها مع طبيعة القاهرة التاريخية وأهميتها السياحية.

ويقام مشروع منطقة شمال الحرفيين على مسطح يبلغ حوالي ‎٦٠ فدانا بحي منشأة ناصر، ويشمل المشروع 15 عمارة تضم كل واحدة 40 وحدة سكنية بإجمالى 600 وحدة ويبلغ مسطح الوحدة الواحدة  ٨٣ م2 ، كما يضم 3 عمارات بإجمالي 60 وحدة مسطح الوحدة الواحدة 75 م2.

كذلك يتضمن المشروع إقامة ٩٨٤ ورشة حرفية بمسطح يتراوح بين ١٢ م٢ إلى ٤٠ م٢ للورشة الواحدة، كما يشمل المشروع إقامة أسواق للجملة ومباني خدمية للورش.

كما يتضمن المشروع كافة الخدمات كمسجد بمسطح 1644م2، وكنيسة بمسطح ٢٠٠٠ م٢ ، ومدرسة مَهنية بمسطح ١٥١٤ م٢، ووحدة صحية بمسطح ‎٣٩٧ م٢، ووحدة إسعاف بمسطح ١٣٣ م٢، وسجل مدنى بمسطح ٣٠٠ م٢، ووحدة إطفاء بمسطح ٣٤٦ م٢، ونقطة شرطة بمسطح 334، ومخبز بمسطح ١٧٣٦ م٢، وسوق تجارى بمسطح ٥٩٦ م٢، ومنافذ بيع بمسطح ٣٦٠ م٢، ونادى اجتماعى بمسطح 10357م2، وموقف ميكروباص ومينى باص وخدماته بمسطح 11372 م2.

ورافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء محمد عبد الجليل رئيس حى منشأة ناصر وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وتأتي الأعمال ضمن توجيهات القيادة السياسية بتطوير القاهرة التاريخية.

مدينة الحرفين شارع المعز نقل شارع المعز محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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