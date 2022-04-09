السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إنفوجراف.. بمناسبة عيد سوهاج القومي.. تاريخ الفن والزراعة في بلد المواويل

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجراف بمناسبة العيد القومي لمحافظة سوهاج بعنوان: "سوهاج".. تاريخ الفن والزراعة في بلد المواويل".

وتحتفل محافظة سوهاج بعيدها القومي 10 إبريل من كل عام، تزامناً مع ذكرى الانتصار على الفرنسيين في معركة جهينة عام 1799.

وتعتبر محافظة سوهاج، إحدى محافظات إقليم جنوب صعيد مصر، ويبلغ عدد سكانها 5,5 مليون نسمه، كما تضم 11 مركزا (سوهاج – أخميم – البلينا – المراغة - طهطا – المنشأة – دار السلام – جرجا – ساقلته – طما – جهينة).

وأشار الإنفوجراف إلى أن سوهاج واحدة من أهم محافظات مصر الزراعية، حيث تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في محصول قصب السكر، كما تشتهر سوهاج بالمواويل الشعبية الهادفة ذات الطابع الفلكلوري، واعتبر فن الموال، منذ العصور القديمة، وسيلة المزارعين للتسلية أثناء عمليات الزراعة والحصاد، ويرددونه خلال العمل.

ووفقا للإنفوجراف يبلغ إجمالي الزمام المنزرع بالمحافظة حوالي: 347 ألف فدان، وعدد الحائزين: 283413 حائزا، كما يتنوع الإنتاج النباتي بها حيث يشمل: محاصيل حقلية: بصل - قمح – ثوم -  ذرة – فول – سمسم – علف أخضر ، ومحاصيل الخضر: فلفل – فاصوليا – طماطم – بطاطس، فضلا عن المحاصيل البستانية: الموز – البرتقال- اليوسفي- الليمون- الرمان – الجوافة – التين.

ويبلغ إجمالي الإنتاج الحيواني حوالي :444 ألف رأس، وفيما يتعلق بالإنتاج الداجني، يبلغ عدد المزارع حوالي: 1287 مزرعة، وإجمالي إنتاج مزارع الدواجن: 3,5 مليون طائر، وبالنسبة للإنتاج السمكي بها، من أشهر الأسماك: البلطي – قشر البياض – مبروك الحشائش – البياض – اللبيس.

ويضم القطاع الزراعي بها: 94 محطة ري، ومحطة للبحوث الزراعية بشندويل تضم 11 معهد بحثي ومعمل مركزي، و300 جمعية زراعية ومتعددة الأغراض.

انفوجراف الزراعة
انفوجراف الزراعة
انفوجراف بمناسبة عيدها القومي سوهاج تاريخ الفن

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وائل لطفي

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