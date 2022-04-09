السيطرة على حريق مزرعة دواجن بالشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن دائرة مركز أبوكبير، ونتج عن الحريق نفوق 2000 كتكوت، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بمزرعة بناحية قرية الشهداء القراموص دائرة مركز أبو كبير وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبيّن نشوب حريق بمزرعة دواجن ملك " محمد ع" والمزرعة مكونة من طابق واحد مبنى بالطوب الدبش، وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وأسفر الحريق عن نفوق 2000 فرخ وسقف المزرعة، ويرجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارِ إحالته للنيابة العامة.