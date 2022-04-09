اليابان ترفع كتيبة آزوف الأوكرانية من قائمة الإرهاب الدولي

أعلنت وكالة استخبارات الأمن العام اليابانية، رفع اسم كتيبة "آزوف" الأوكرانية من مرجعها الخاص بالإرهاب الدولي.

وأعربت الوكالة التابعة لوزارة العدل اليابانية في بيان صدر عنها، عن أسفها إزاء ذكرها اسم "آزوف" في المرجع المذكور لعام 2021 ضمن قائمة التنظيمات اليمينية المتطرفة.

أوضحت الوكالة أن إدراج "آزوف" على المرجع جاء بناء على تقييمات وسائل إعلام ومؤسسات بحثية يابانية وأجنبية مختلفة، دون إجراء تقييم مستقل من قبل الوكالة، وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأضافت الوكالة أنها قررت حذف اسم آزوف من هذا المجمع المنشور على موقعها الإلكتروني بغية تفادي تداول معلومات مختلفة عن تلك المذكورة أعلاه، مشددة على أن هذه الكتيبة لم تصنف تنظيما إرهابيا في اليابان.

وتعد "آزوف" من أكبر الكتائب التى ظهرت في أوكرانيا بعد الإطاحة بحكومة الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش عام 2014، وأكد العديد من وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة، ارتكابها مخالفات جسيمة، منها أعمال تعذيب واغتصاب وإعدامات خارج نطاق القضاء وغير ذلك.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجلاء أكثر من 80 مدنيًا من مدينة ماريوبول الأوكرانية خلال الساعات الماضية.

وذكرت الوزارة، في بيان لها حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، بأن القوات الروسية تمكنت بالتعاون مع قوات إقليم دونيتسك من إجلاء أكثر من 80 شخصًا بينهم 14 طفلًا من المنازل الواقعة في الأحياء القريبة من ماريوبول التي تتعرض للقصف المتواصل من قبل القوميين الأوكرانيين، أن قواتها استخدمت مركبات المشاة القتالية، والمدرعات لإجلاء المدنيين، مؤكدة أن عملية الإجلاء من ماريوبول ستستمر.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف - في مؤتمر صحفي اليوم السبت بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - "بحسب معطيات مؤكدة، يستعد نظام كييف لاستفزاز آخر يروجه عبر الإعلام الغربي لاتهام روسيا بارتكاب مذابح مزعومة في مدينة إربين شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف، أود لفت انتباهكم إلى حقيقة أن وحدات القوات المسلحة الروسية غادرت هذه المنطقة منذ أكثر من أسبوع".