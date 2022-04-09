السبت 09 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يشارك في احتفالية «مصر الخير» بمناسبة مرور 15 عامًا على إنشائها

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في احتفالية مؤسسة «مصر الخير» التي أقامتها بالقاهرة بمناسبة مرور ١٥عامًا على إنشائها وتوقيع بروتوكول تعاون لدعم المشروعات التنموية بقرى مصر.

جاء ذلك بحضور ورعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مصر الخير»، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سابقاً، وبعض المحافظين و رؤساء مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وبمشاركة كبار المتبرعين لمؤسسة مصر الخير من البنوك والأفراد والشركات.

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وقال محافظ أسيوط، إن الفعاليات شهدت عرض فيلم تسجيليًا عن جهود مؤسسة "مصر الخير" التي قامت بها على مدار ١٥ عامًا، وما حدث من تطوير للخدمات والوصول إلى المستحقين، من منشآت تعليمية وبنية تحتية وصرف صحي ووصلات مياة وعلاج للمرضى ،كما تضمنت الفعاليات تكريم كافة شركاء النجاح لمؤسسة مصر الخير.

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وعبّر محافظ أسيوط، عن سعادته للمشاركة في الاحتفالية  بمناسبة مرور ١٥ عامًا على إنشاء مؤسسة مصر الخير وبداية رحلتها التنموية فى كافة ربوع مصر، مقدمًا التحية والتقدير والتهنئة للدكتور على جمعة ومجلس الأمناء والعاملين بالمؤسسة.

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وأوضح محافظ أسيوط، إلى الدور التنموى الذى تلعبه مؤسسة "مصر الخير" بالتنسيق والتعاون مع كافة شركاء التنمية لدعم المشروعات التنموية فى مصر وخاصة بصعيد مصر، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، معلنًا دعمه الكامل لمبادرات وأنشطة المؤسسة بالمحافظة من أجل إحداث تنمية مستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار إلى المشروعات التنموية الناجحة والمبادرات التى نفذتها المؤسسة على أرض المحافظة ومشاركتها ودعمها للمبادرات التنموية وبخاصة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

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كما رحب الدكتور على جمعة، بالحضور، مشيرًا إلى أن اليوم يبرز ما تم خلال السنوات الماضية من إنجازات في خدمة المواطن المصري وتقديم كل الدعم لهم، وهذا هو الغرض الأساسي من إنشاء المؤسسة وهو فعل الخير، مضيفًا أن هذه الذكريات تحيي بداخلنا تفاصيل ما قمنا به من مشاريع وصلت إلى ١٨٠ مبادرة ومشروع ونجاح فريق العمل، مقدما الشكر للشركاء الذين ساهموا بشكل كبير في هذا النجاح.

محافظة اسيوط محافظ أسيوط وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج وزيرة الدولة للهجرة

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وائل لطفي

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