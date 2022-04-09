السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

16 أبريل.. أولى جلسات محاكمة متهمة بإحداث عاهة مستديمة لربة منزل بحلوان

رئيس المحكمة
رئيس المحكمة

حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار علاء الدين شوقي جلسة 16 أبريل، لبدء أولى جلسات محاكمة متهمة إحداث عاهة مستديمة لأخرى في عينها بمنطقة حلوان.

تعقد الجلسات برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقي، وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، بحضور عمرو أسامة وكيل النيابة وأمانة سر محمد طه محمد.

وأسندت النيابة للمتهمة، تهمة إحداث جرح بالمجني عليها عمداً بأن سددت لها ضربة باستخدام الأداة حوزتها محل الاتهام الثاني، فاستقرت في عينها اليمنى، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وهي فقد الإبصار النافع للعين اليمنى وتقدر نسبتها بـ35% على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أسندت النيابة للمتهمة تهمة حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «حجر» دون مسوغ قانوني.

وشهدت المجني عليها أنه على إثر مشادة كلامية بين أنسابها ألقت صوبها المتهمة حجرا استقر في عينها اليمنى، فأحدثت به جروحا نشأ من جرائها عاهة مستديمة فقد إبصار العين اليمنى.

وشهد رئيس مباحث قسم حلوان، أن تحرياته السرية توصلت أنه على إثر مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمة، تعدت المتهمة على المجني عليها بأن ألقت صوبها حجرا استقر في عينها اليمنى فأحدث بها جروحا كما ورد بالتقرير الطبي.

محكمة جنايات القاهرة علاء الدين شوقي جلسات محاكمة متهمة عاهة مستديمة المستشار علاء الدين سليمان شوقى

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