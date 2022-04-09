السبت 09 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 5 أطنان سكر داخل مخزن فى الزيتون بالقاهرة

سكر
سكر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالكة مخزن لتعبئة وتغليف السكر كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون) لإدارتها المخزن دون ترخيص، وحيازتها كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (3 طن سكر غير معبأ – 2 طن سكر معبأ داخل أكياس بلاستيكية – ماكينة طحن سكر – ميزان حساس – ماكينة لحام)، وبمواجهتها اعترفت بإدارتها المخزن دون ترخيص وحيازتها المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شرطة التموين الجرائم التموينية امن القاهرة

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