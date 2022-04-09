السبت 09 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقبال طلاب الجامعات و«شيكولاتة الحشيش».. أنشطة «علاج الإدمان» في 10 أيام

علاج الإدمان
علاج الإدمان

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، منذ مطلع أبريل الجاري عددا من الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين نستعرضها فى التقرير التالي:-

-«القباج»: حملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتى ثمارها دون مساندة الدراما

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج  وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، عن استمرار المرصد الإعلامي للرصد والتناول الدرامى لظاهرة التدخين وتعاطي المواد المخدرة  خلال شهر رمضان المبارك 2022، وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسى وعلم الاجتماع، في سياق دوره الذي رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

- «علاج الإدمان» يستقبل شهر رمضان بتزيين مراكز العزيمة

حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان واستقبال شهر رمضان المبارك بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة  للصندوق  بالزينة الرمضانية والفوانيس.

- مدير «مكافحة الإدمان» يفجر مفاجأة حول «شوكولاتة الحشيش»

قال عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن "نبات الخشخاش ليس له علاقة بالحشيش، وفقًا لما صرح به أطباء الطب الشرعي"، مشيرًا إلى أن "الأطباء أكدوا استحالة إيجابية هذه التحاليل، لأن هناك أنواعًا معينة من الشوكولاتة لا تظهر في تحليل الكشف عن المخدرات".

- صندوق مكافحة الإدمان يستقبل طلاب الجامعات للتعرف على آليات تأهيل المرضى
استقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أول دفعة من طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم علم النفس بالجامعة البريطانية داخل مركز العزيمة ببورسعيد التابع لصندوق مكافحة الإدمان ضمن البرامج التدريبية التي بدأ الصندوق في تنفيذها لطلاب كليات الآداب والتمريض بالجامعات المختلفة للتعرف على آليات علاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقًا للمعايير الدولية.‪

شهر رمضان وزيرة التضامن طلاب الجامعات المهن التمثيلية وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعي المخدرات نقابة المهن التمثيلية علاج الإدمان نيفين القباج

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