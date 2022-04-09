السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القليوبية يبحث دفع الأعمال بمشروع ممشى النيل ببنها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مشروع ممشى النيل ببنها من المشروعات المهمة التي تعمل المحافظة على الانتهاء منها، مشيرًا أن المشروع ملك لكل أبناء المحافظة ليكون متنفسًا لهم. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية مع جهاز القاهرة الفاطمية القائم على تنفيذ المشروع لدفع الأعمال وتذليل المعوقات والتنسيق مع جميع الأطراف المشاركة لسرعة الانتهاء من استكمال المرحلتين (ب) و(ج) من أعمال إنشاء ممشى النيل بمدينة بنها، موجهًا بضرورة أن يُراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديث بشكل يليق بأبناء المحافظة.

وشدد على ضرورة وجود رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا وضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، ليصبح متنفسًا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل. 

ووجّه محافظ القليوبية، بسرعة البدء في إنشاء المرحلة (د) والتي تبدأ من عند نادي الشرطة ببنها بطول 1200 متر، موجهًا أيضًَا بالتنسيق مع مديرية الري بالمحافظة في البدء في أعمال تدبيش نهر النيل في تلك المنطقة لتسليم الموقع للشركة المنفذة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لتوفير بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقى في أبهى صورة وواجهة لعاصمة المحافظة.

ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير الواجهات النيلية وزيادة الأنشطة الترفيهية وأماكن الجذب السياحي للمواطنين.

وشارك فى الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبيّ المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي يوسف، السكرتير العام المساعد، واللواء المهندس أحمد مدحت، نائب رئيس جهاز القاهرة الفاطمية ووكيل وزارة الري ورئيس مدينة بنها ومديري التخطيط والمكتب الفني والتطوير الحضري بالمحافظة.

محافظة القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان متنفس للمواطنين القاهرة الفاطمية المظهر الحضاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

الصحة تكشف تفاصيل متحور «أوميكرون XE» الجديد.. وتؤكد: المتحور شائع للغاية

أخبار فاتتك| لحظة القبض على قاتل كاهن الإسكندرية وآخر موعد لتطبيق الأدنى للأجور

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل وجرحى في عملية دهم للاحتلال في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب