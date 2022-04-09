مستشار الأمن القومي العراقي: مخيم الهول يمثل تهديداً حقيقياً للبلاد

أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم، إن وجود مخيم الهول شرق سوريا يمثل تهديداً حقيقياً للعراق.

ودعا مستشار الأمن القومي العراقي المجتمع الدولي للوقوف مع العراق لتفكيك هذا المخيم، ونقل جميع الإرهابيين الموجودين فيه وإرسالهم لبلدانهم لمحاكمتهم وبين أن أغلب قيادات داعش في السجون.

ولفت إلى أن 12 ألف إرهابي لدى قوات سوريا الديمقراطية ومحاولات لداعش لكسر هذه السجون، مؤكداً أن العراق يعتبر مناطق شرق سوريا تشكل تهديداً للأمن القومي العراقي.