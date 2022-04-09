السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 فى انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أشخاص، صباح اليوم، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي أمام كوبري سيراميكا، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة. 

جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف، وتم نقل 6 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، و4 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على جهات التحقيق.

حادث انقلاب سيارة مصر الإسماعيلية الصحراوي كوبري سيراميكا

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