«إنفوجراف».. 11 نصيحة لمرضى الجيوب الأنفية فى فصل الربيع

يعاني كثير من الأشخاص من التهابات الجيوب الأنفية، لعدة أسباب والنسبة الأكبر ترجع للإصابة بالفيروسات التي ليس لها علاج، ويظل الأشخاص يسألون عن علاج الجيوب الأنفية في المنزل، دون الحاجة إلى تناول العقاقير الطبية أو المضادات الحيوية.

تختلف أسباب التهاب الجيوب الأنفية باختلاف المواد المسببة للحساسية، والتلوثات البيئية، وأمراض المناعة الذاتية، وضعف المناعة، وقد تكون بعض الأدوية سببًا أيضًا للإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية.

يقدم لكم موقع " الدستور " في هذا التقرير نصائح لمرضي جيوب الأنفية ، والتي تتضمن :

1-شرب كمية كبيرة من السوائل.

2- استنشاق بخار دافئ لمدة 15 دقيقة.

3-عمل مساج للجيوب الأنفية.

4- عمل كمادات ماء دافئ على الرأس.

5- النوم علي وسادة عالية لمنع تجمع المخاط.

6- تناول الأطعمة الصحية المليئة بالفيتامينات.

7- تناول الأدوية الخاصة بمرض جيوب الأنفية.

8- غلق الأبواب و الشبابيك في المنزل تجنبًا للأتربة.

9- الأتكاء بقطعة قماش دافئة على عينك وأنفك.

10- تجنب المهيجات مثل المواد المسببة للحساسية.

11- غسل الأنف باستمرار بالماء الدافئ.

يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عندما تتورّم الفراغات الموجودة داخل الأنف والرأس (الجيوب الأنفية) لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، على الرغم من العلاج.

تتعارض هذه الحالة الشائعة مع الطريقة التي يخرج بها المخاط عادةً، وتجعل أنفك مسدودًا، وقد تجد صعوبة في التنفس عن طريق الأنف، وقد تشعر بألم أو تورم في المنطقة المحيطة بعينيك.

يمكن أن يحدث التهاب الجيوب الأنفية المزمن عن طريق العدوى، أو عن طريق النمو النسيجي في الجيوب الأنفية (الزوائد اللحمية الأنفية "السلائل الأنفية") أو عن طريق تورم بطانة الجيوب الأنفية، ويمكن أن تؤثر هذه الحالة على البالغين والأطفال.

ينبغي اتخاذ هذه الخطوات لتقليل خطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن:

تجنب عدوى التهاب الجهاز التنفسي العلوي.

تجنب مخالطة الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو المصابين بعدوى أخرى.

اغسل يديك كثيرًا بالماء والصابون، خاصة قبل الوجبات.

التحكُّم في أنواع الحساسية.

تعاون مع الطبيب للإبقاء على أعراضك تحت السيطرة، وتَجنَّب التعرُّض للأشياءِ التي تتحسّس منها قدر الإمكان.

تجنّب دخان السجائر والهواء الملوث، يُمكن لدخان التَّبغِ وملوثات الهواءِ تهييج رئتيكَ والممراتِ الأنفية وإحداث التهاب.

استخدِم جهازًا مُرطِّبًا للجَو، إذا كان الهواءُ في منزلكَ جافًّا، كما لو كنت قد سخَّنتَ الهواءَ بالحرارةِ، فقد يساعد إضافةُ الرطوبةِ للهواءِ على منعِ التهابِ الجيوبِ الأنفية، وتأكد من نظافة المرطب وخلوّه من الفطريات بالتنظيف المنتظم الشامل.