رئيس الشيشان يتوعد بنهاية «غير سعيدة» للمتطرفين المتحصنين بمصنع بماريوبول

توعد رئيس الشيشان رمضان قاديروف بـ"نهاية هوليوودية غير سعيدة" للمسلحين والمتطرفين، الذين يتحصنون في مصنع "آزوف ستال" في ماريوبول.

وقال "قاديروف" على حسابه بموقع "تلجرام"، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، أمس الجمعة:" إن هؤلاء المسلحين يستخدمون المصنع كمقر لهم، وحولوا المصنع إلى حصن حقيقي ليختبؤا به".

وأضاف "قاديروف":" أن نهاية عصابات قوات الأمن الخاصة في ماريوبول مخطط لها لتكون كجميع نهايات هوليوود، ولكن ليس بنهاية سعيدة للأشرار، حيث ينتظر ورثة بانديرا الدمار".

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس الشيشان رمضان قديروف، عن وصول دفعة جديدة من المقاتلين الشيشان قريبًا إلى أوكرانيا للمشاركة في العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونشر "قديروف"، مقطع فيديو عبر قناته على "تليجرام" يظهر إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا.

وتابع الرئيس الشيشانى: "هذا ليس سوى جزء صغير من الذين يريدون خدمة دولتهم الآلاف من المتطوعين وضباط إنفاذ القانون من جمهورية الشيشان يندفعون إلى المعركة، لكننا اخترنا منهم أفضل الجنود وأكثرهم تحفيزًا"، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها غير قادرة على توفير ممر إنساني آمن جديد لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة بعد أن تحدت الإنذار الروسي للاستسلام، واصفة الأوضاع هناك بأنها صعبة للغاية.

وتخضع المدينة الأوكرانية للحصار والقصف مع انعدام الطعام والدواء وانقطاع الكهرباء أو المياه العذبة منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت في 24 فبراير الماضي.

وكشفت لقطات فيديو عن الدمار الذى حل بالمدينة، فيما وصفه القنصل العام اليوناني في ماريوبول مانوليس أندرولاكيس بأنه يشبه الدمار الذي حل بمدينة لينينجراد، إبان الحرب العالمية الثانية.

وأمر الجيش الروسي الأوكرانيين في المدينة الواقعة جنوب شرق أوكرانيا بالاستسلام بحلول الساعة الخامسة صباحًا، قائلًا إن من يقوم بتنفيذ هذا الأمر سيسمح له بالمغادرة عبر ممرات آمنة.

وصرحت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أن بلادها ترفض بالطبع هذه الاقتراحات.

وأشارت المسؤولة الأوكرانية إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء ثمانية ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من المدن المحاصرة، لكن مدينة ماريوبول لم تكن ضمن تلك المدن.

وصرح النقيب في فوج ازوف بالحرس الوطني الأوكراني، سفياتوسلاف بالامار فى تصريحات لشبكة سى إن إن الأمريكية بأن القنابل تسقط كل 10 دقائق.

وتابع المسؤول الأمنى "ما زلنا بحاجة إلى الذخيرة والأسلحة المضادة للدبابات والدفاع الجوي".