نشرة منتصف الليل .. أحداث الاتحادية بـ«الاختيار 3» تتصدر التريند وصورة للقمص أرسانيوس تشعل السوشيال ميديا

هناك عدة أحداث شغلت المصريين خلال منتصف الليل، وذلك على أكثر من مستوى، سواء كان سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وفي بداية يوم ٨ أبريل للعام ٢٠٢٢ نقدم لكم أبرز الأخبار وما يشغل المواطنين حتى آخر لحظات الليل.



حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

الصورة

انتشرت صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لاثنين من كهنة الإسكندرية أثناء توزيع كرتونة رمضان على المسلمين بمناسبة حلول الشهر الكريم، ونسبها الناسر على أن ذلك القمص أرسانيوس وديد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بحي محرم بك، والذي تعرض للاغتيال ما أدى إلى اشتعال السوشيال ميديا.. للتكملة (اضغط هنا)

أسرار محاولة محمد مرسى سرقة «نسب الرسول».. قصة مؤامرة داخل الاتحادية

محمد مرسى

تهدف الجماعة الأخوانية دائماً منذ نشأتها على يد المؤسس حسن البنا (1906- 1949) إلى الحكم والسيطرة، وذلك ما سعى له الرئيس محمد مرسي في 2013 للحصول على شهادة تثبت نسبه للرسول للتكملة (اضغط هنا)



موعد أذان المغرب في ثامن يوم رمضان 2022

يهتم الجميع بمعرفة موعد أذان المغرب بشكل خاص خلال أيام شهر رمضان الكريم وذلك للإفطار عليه، وفي ثامن أيام رمضان تنشر الدستور موعد أذان المغرب في محافظات مصر مع اختلافها للتكملة (اضغط هنا)



الاختيار 3 الحلقة 7.. اسم الشهيد الحسينى أبوضيف يتصدر «تويتر»

الشهيد الحسينى أبوضيف

تصدر اسم الشهيد الحسيني أبوضيف التريند عبر تويتر، حيث حظت الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار ٣" تفاعل واسع، والذي يعرض هذا العام تحت عنوان «القرار»، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن للتكملة (اضغط هنا).



الاختيار 3 الحلقة 7.. عصام العريان يهاجم المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية

عصام العريان

شهد محيط قصر الاتحادية أحداث تسببت بها الجماعة الإرهابية، وهو ما ظهر خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «الاختيار 3»، ولكن زعم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإرهابي عصام العريان، حول الأحداث للتكملة (أضغط هنا).