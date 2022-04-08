الاختيار 3 الحلقة 7.. اسم الشهيد الحسينى أبوضيف يتصدر «تويتر»

تفاعل واسع حظي به مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 ، الذي يعرض هذا العام تحت عنوان «القرار»، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

الاختيار 3 الحلقة 7.. أسم الشهيد الحسيني أبوضيف يتصدر تريند تويتر



وعقب عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 تصدر «هاشتاج» الصحفي الشهيد الحسيني أبوضيف والاختيار 3 «تريند» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأشاد رواد الموقع بدور مسلسل الاختيار في توثيق أحداث دامية عاشتها مصر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

وانتهى مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7، بأحداث دامية، عقب تدبير جماعة لمظاهرات دموية وقعت نحو محيط قصر الاتحادية بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري.

وينتهي مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 بجريمة قتل الصحفي الحسيني أبوضيف خلال تأدية عمله، حيث كان أكثر الموثقين لهذه المرحلة، وتم استهدافه برصاصة في رأسه قيل، بحسب الشهادات التي عرضت ضمن الحلقة، أن استخدامها محرم دوليًا.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار الجزء الثالث

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.