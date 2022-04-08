الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 7.. اسم الشهيد الحسينى أبوضيف يتصدر «تويتر»

الحسيني أبو ضيف
الحسيني أبو ضيف

تفاعل واسع حظي به مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 ، الذي يعرض هذا العام تحت عنوان «القرار»، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

 

الاختيار 3 الحلقة 7.. أسم الشهيد الحسيني أبوضيف يتصدر تريند تويتر


وعقب عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 تصدر «هاشتاج» الصحفي الشهيد الحسيني أبوضيف والاختيار 3 «تريند» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأشاد رواد الموقع بدور مسلسل الاختيار في توثيق أحداث دامية عاشتها مصر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية.

 

وانتهى مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7، بأحداث دامية، عقب تدبير جماعة لمظاهرات دموية وقعت نحو محيط قصر الاتحادية بين مؤيدي ومعارضي الإعلان الدستوري. 

 

وينتهي مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 بجريمة قتل الصحفي الحسيني أبوضيف خلال تأدية عمله، حيث كان أكثر الموثقين لهذه المرحلة، وتم استهدافه برصاصة في رأسه قيل، بحسب الشهادات التي عرضت ضمن الحلقة، أن استخدامها محرم دوليًا. 

 

txt

الاختيار 3 الحلقة 7.. اغتيال الحسيني أبو ضيف برصاص محرم دوليا (فيديو)

 

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار الجزء الثالث

 

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

 

الحسيني أبو ضيف الشهيد الحسيني أبو ضيف الاختيار 3 الحلقة 7 مسلسل الاختيار الجزء الثالث مواعيد عرض مسلسل الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

منع ويل سميث من حضور حفل الأوسكار لـ 10 سنوات مقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»