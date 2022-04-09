السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

جريدة الدستور

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة لاثنين من كهنة الإسكندرية أثناء توزيع كرتونة رمضان على المسلمين بمناسبة حلول الشهر الكريم، على أنها تخص القمص أرسانيوس وديد راعي كنيسة السيدة العذراء مريم بحي محرم بك، والذي تعرض للاغتيال، أول أمس الخميس، إثر طعنة من قبل أحد الأشخاص في رقبته.

بينما أكد مايكل سمير أحد خدام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الصورة تخص القمص بيشوي كامل سليمان الذي توفى إثر إصابته بفيروس كورونا في أبريل 2021، والراعي الآخر هو القمص بيشوي فؤاد، ولم يكن بينهما القمص أرسانيوس وديد الذي تم اغتياله.

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