الاختيار 3 الحلقة 7.. عصام العريان يهاجم المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية

«نار، تخريب وتكسير، إرهاب».. جميعها أحداث تسببت بها الجماعة الإرهابية، وهو ما ظهر خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «الاختيار 3».

وخلال لقاء تليفزيوني، زعم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإرهابي عصام العريان، حول الأحداث أمام قصر الاتحادية، قائلا: «ما يحدث ليست اشتباكات بين مؤيدي رئيس ومعارضي رئيس».

وهاجم القيادي الإخواني المتظاهرين السلميين أمام القصر الرئاسي، زاعما أن ما يحدث اشتباكات بين ما وصفه بمؤيدي الثورة وحماة الشرعية وبين الثورة المضادة والذين يريدون الانقلاب على الشرعية، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يتوافدوا إلى محيط الاتحادية وأن يحاصروا هؤلاء البلطجية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي.

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