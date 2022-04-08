الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 7.. عصام العريان يهاجم المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية

الاتحادية
الاتحادية

«نار، تخريب وتكسير، إرهاب».. جميعها أحداث تسببت بها الجماعة الإرهابية، وهو ما ظهر خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل «الاختيار 3».

وخلال لقاء تليفزيوني، زعم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإرهابي عصام العريان، حول الأحداث أمام قصر الاتحادية، قائلا: «ما يحدث ليست اشتباكات بين مؤيدي رئيس ومعارضي رئيس».

 

وهاجم القيادي الإخواني المتظاهرين السلميين أمام القصر الرئاسي، زاعما أن ما يحدث اشتباكات بين ما وصفه بمؤيدي الثورة وحماة الشرعية وبين الثورة المضادة والذين يريدون الانقلاب على الشرعية، مشيرا إلى أنه على الجميع أن يتوافدوا إلى محيط الاتحادية وأن يحاصروا هؤلاء البلطجية.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم المعزول محمد مرسي.

يعرض  يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار الجزء الثالث احمد عز الاختيار 3 مسلسل الاختيار الحلقة 7 مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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