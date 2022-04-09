السبت 09 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد اذان المغرب في ثامن يوم رمضان 2022

اذان
اذان

موعد صلاة المغرب، في الساعات الاولى من ثامن يوم رمضان 2022 ، تنشر الدستور موعد اذان المغرب في محافظات مصر مع اختلافها دقائق معدودة في كل محافظة واخرى ومناطق عديدة.

من خلال هذا التقرير ننشر موعد اذان المغرب اليوم السبت 09 أبريل 2022 الموافق هجري 8 رمضان 1443 في مصر

 

موعد اذان المغرب.. موعد صلاة المغرب في مصر

 

موعد صلاة المغرب في القاهرة

القاهرة                6:19     

 

موعد اذان المغرب في اسكندرية

الاسكندرية           6:25    

 

 موعد صلاة المغرب في الجيزة

الجيزة                 6:19     

بور سعيد             6:15     

السويس               6:13     

المحلة الكبرى        6:20     

 

موعد اذان المغرب في الأقصر

الأقصر               6:10    

 

اسيوط                 6:17     

المنصورة             6:19     

الفيوم                  6:20     

الزقازيق               6:18    

 

موعد صلاة المغرب في الاسماعيلية

الاسماعيلية           6:15    

 

كفر الدوار            6:24     

اسوان                 6:08     

قنا                     6:10     

حلوان                 6:18     

البحيرة                6:22     

المنيا                  6:19     

سوهاج              6:14      

 

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بني سويف           6:18     

شبين الكوم           6:20     

بنها                    6:19     

طلخا                  6:19     

كفر الشيخ            6:21     

ملوي                6:18      

دكرنس                6:18     

إدفو                    6:08     

بلبيس                 6:18     

العريش               6:09     

جرجا                  6:13     

الحوامدية             6:18     

إدكو                   6:23     

بلقاس                  6:19     

دسوق                 6:22     

أبو كبير               6:17     

قليوب                 6:19     

أخميم                  6:14     

المطرية               6:18     

الغردقة                6:06     

زفتى                    6:19   

طهطا                 6:15     

سمالوط               6:19     

شيراتون المطار     6:18     

حوش عيسى         6:22     

منوف                 6:20     

أشمون                6:20     

منفلوط                6:18     

دمياط                 6:17     

كفر الزيات           6:21     

موعد أذان المغرب موعد صلاة المغرب في مصر موعد صلاة المغرب موعد اذان المغرب في اسكندرية موعد صلاة المغرب في القاهرة ثامن يوم رمضان 2022

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وائل لطفي

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