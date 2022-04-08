دعاء ثامن يوم رمضان 2022.. أمن يجيب المضطر إذا دعاه

8 رمضان، يحل علينا ثامن يوم رمضان 2022 وتزداد فيه دعوات الجميع بطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل، ويبحث المسلمون من جميع أنحاء العالم عن دعاء ثامن يوم رمضان 2022.

ويوم بعد يوم ينشر موقع الدستور الأدعية المستجابة خلال شهر رمضان 2022 ومنها دعاء ثامن يوم رمضان 2022 حيث يعتبر 8 رمضان 2022 من أول عشر أيام للرحمة يليها عشر أيام المغفرة، ثم عشر أيام العتق من النار.

دعاء ثامن يوم رمضان 2022

دعاء 8 رمضان، قال تعالى (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُون).

قال تعالى (أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ) (62). إذاً نستشف من هذا القول أن الدعاء من الأعمال المحببة إلى الله تعالى، وأن له منزلة عظيمة، وأكبر دليل على ذلك هو افتتاح القرآن واختتامه بالدعاء. يغتنم الناس شهر رمضان المبارك بالإقبال على العبادات والأعمال الصالحة، فتكثر الأيادي المرفوعة إلى السماء والتي تطلب الرحمة والمغفرة من الله عز وجل.

دعاء 8 رمضان 2022

لا تقتصر هذه الأدعية على شهر رمضان فقط، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوها طوال أيام السنة.

اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمتُ منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيراً

اللهم بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق أحيني ما علمتَ الحياة خيراً لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيماً لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضاء بعد القضاء، وأسألك بَرْد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين

ثامن أيام رمضان 1443.. دعاء 8 رمضان 2022