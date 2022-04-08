الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ».. ثواب دعاء يوم 8 رمضان

دعاء رمضان
دعاء رمضان

كثرة الإلحاح على الله سبحانه وتعالى والترجي، لطلب العفو والمغفرة، تتمثل في كثرة الدعاء، حيث في الدعاء يتقرب العبد من ربه.

والله سبحانه وتعالى قريب مجيب الدعوات، وخصوصا هناك فضل وثواب كبير في الدعاء، وخصوصا في شهر رمضان شهر العفو والمغفرة والرحمات، وتقبل الدعوات، حيث يلح العبد ويستمر على طلب الأمنيات، ويبكي من شدة دعاء.

ونرصد في التقرير التالي ثواب دعاء  ٨ رمضان لعام ٢٠٢٢

حيث روي عن الصحابة أن في دعاء اليوم الثامن في شهر رمضان ثواب عظيم، يلخص فيما يلي:-

١- تتضاعف الحسنات في دعاء اليوم الثامن لرمضان ألف مرة.

٢- يتقبل الله سبحانه وتعالى الدعوات.

٣- تغفر الذنوب وترفع الأعمال الصالحة.

٤- راحة النفس والبال والسعادة في الدنيا والآخرة.

٥- "مَنْ دَعَا بِهِ رُفِعَ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَلْفِ صِدِّيقٍ".

٦- دخول الجنة في أعلى مراتبها وتقبل الدعوات طوال اليوم.

دعاء اليوم 8 من رمضان عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ رَحْمَةَ الْأَيْتَامِ، وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، وَارْزُقْنِي فِيهِ صُحْبَةَ الْكِرَامِ وَمُجَانَبَةَ اللِّئَامِ، بِطَوْلِكَ يَا أَمَلَ الْآمِلِينَ".

"اللهم برحمتك الواسعة عمنا واكفنا شر ما أهمنا وأغمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا وأنت راض عنا يا خير الرازقين".
 
 "اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين لا خزايا و لا ندامة ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين داونا"
 
"اللهم بدوائك واشفنا بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك، يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب".
 
"اللهم ارحمنا إذا وورينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة".

العفو المغفرة كثرة الدعاء الدعاء العبد مجيب الدعوات فضل شهر رمضان رمضان

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وائل لطفي

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