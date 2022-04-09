شركة يابانية تعلق إنتاجها فى مصنعها بروسيا على خلفية الوضع الأوكرانى

أعلنت شركة كوماتسو، أكبر منتج لآلات ومعدات البناء في اليابان، أن الشركة اتخذت قرارًا بتعليق الإنتاج في مصنعها في روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.



وأشارت الشركة في بيان -وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية- إلى أنه "نظرًا للوضع في أوكرانيا، ظل الاضطراب في سلسلة التوريد المحيطة بكوماتسو خطيرًا، ولا يزال التأثير على الوضع المالي والاقتصادي غير مؤكد".



وفي 30 مارس، قررت كوماتسو تعليق شحناتها إلى روسيا على خلفية ارتباك سلسلة التوريد والظروف المالية والاقتصادية غير المؤكدة. وفي الوقت الحالي، أوقفت كوماتسو الشحنات والإنتاج في مصنعها في روسيا ".



وبلغت استثمارات الشركة في مصنع ياروسلافل بروسيا 150 مليون دولار.