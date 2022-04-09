السبت 09 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركة يابانية تعلق إنتاجها فى مصنعها بروسيا على خلفية الوضع الأوكرانى

معدات البناء
معدات البناء

أعلنت شركة كوماتسو، أكبر منتج لآلات ومعدات البناء في اليابان، أن الشركة اتخذت قرارًا بتعليق الإنتاج في مصنعها في روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.


وأشارت الشركة في بيان -وفق ما نقلته صحيفة جابان تايمز اليابانية- إلى أنه "نظرًا للوضع في أوكرانيا، ظل الاضطراب في سلسلة التوريد المحيطة بكوماتسو خطيرًا، ولا يزال التأثير على الوضع المالي والاقتصادي غير مؤكد".


وفي 30 مارس، قررت كوماتسو تعليق شحناتها إلى روسيا على خلفية ارتباك سلسلة التوريد والظروف المالية والاقتصادية غير المؤكدة. وفي الوقت الحالي، أوقفت كوماتسو الشحنات والإنتاج في مصنعها في روسيا ".


وبلغت استثمارات الشركة في مصنع ياروسلافل بروسيا 150 مليون دولار.

روسيا أوكرانيا روسي اليابان مليون دولار صحيفة جابان تايمز اليابانية الاقتصادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تفكيك رواية الإخوان التاريخ

الأكثر قراءة

قبل منتصف الليل.. استدعاء مراقبي مباراة مصر والسنغال وتفاصيل قتل القمص أرسانيوس

حقيقة صورة القمص أرسانيوس وديد أثناء توزيع كرتونة رمضان

خبير: 60% من قيمة شهادة الادخار 18% من خارج القطاع المصرفى

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

لحظة دفن القمص أرسانيوس وديد بمدفنه في دير «مارمينا» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ظهور استراتيجية أوروبية جديدة نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

أسماء محفوظ

الثقة والخذلان

محمد المعتصم

«راجعين يا هوى».. كيف تصنع مسلسلًا عظيمًا؟

صفاء النجار

المستقبل للإسلام الروحانى

سمر عادل

اقتصاد مصر تحت حكم الإخوان.. تجربة فاشلة يجب ألا تتكرر

ماجد حبته

.. وعاصمة ثقافة العالم الإسلامى

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»