الاختيار 3 الحلقة 7| أحمد عزت يعود للفن بعد غياب دام لسنوات

ظهر الفنان الشاب أحمد عزت، في الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3 والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022، عبر قناة أون، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وظهر الفنان أحمد عزت، والذي يجسد عضو في الجماعة الإرهابية، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية لدام لسنوات طويلة، وهو يطارده الفنان كريم عبد العزيز الذي يجسد شخصية ضابط الأمن الوطني زكريا يونس.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.