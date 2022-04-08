الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سمر مرسي لـ«الدستور»: المشاركة في «الاختيار 3» شرف كبير

سمر مرسي من الاختيار
سمر مرسي من الاختيار

قالت الفنانة الشابة سمر مرسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن اختيارها للمشاركة ضمن نجوم مسلسل الاختيار 3 هو بمثابة شرف كبير لها، معتبرة التواجد في عمل وطني هو أمر ستظل معتزة بها طوال تاريخها الفني، وعمل لن تنساه طوال حياتها. 

وأبدت سمر مرسي، سعادتها بردود الأفعال حول العمل هذا العام، مشددة أن التواجد في عمل وطني ناجح مثل الاختيار والذي ينتظره الشارع المصري كل عام كان دافع كبير لها، لتقدم أفضل ما عندها.

مسلسل “الاختيار 3” يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، جريمة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن أحداث الاتحادية واستشهاد الصحفي الحسيني أبو ضيف.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء.

أبطال مسلسل الاختيار 3 

ويشارك في ملحمة “الاختيار 3”، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وياسر جلال في دور الرئيس السيسي وكريم عبد العزيز وأحمد السقا و خالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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تفكيك رواية الإخوان التاريخ

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