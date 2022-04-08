ميناء بورسعيد السياحي يستقبل السفينة النرويجية «VIKING STAR»

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، السفينة السياحية «VIKING STAR» النجم الاسكندينافي، يبلغ طولها 228 متر، غاطسها 6.3 متر، ترفع علم NORWAY، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها 498 سائحا و447 طاقم البحارة، ضمن رحلات «اليوم الواحد»، ومن المقرر أن تقوم السفينة بمغادرة الميناء السبت للقيام بجولات سياحية بالقاهرة، فضلا عن قيام بعض أفراد الطاقم والركاب بجولات حرة غير منتظمة داخل محافظة بورسعيد.

يأتى هذا في إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا، فضلاً عن القيام برفع درجة الاستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لاستقبال الرحلة السياحية،

وتقديم الخدمات الأمنية والشرطية وضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها منذ عام 2014، بواسطة SMC Design of London بتصميم خارجي بواسطة Clifford Denn Design، بينما كانت Rottet Studio في لوس أنجلوس تعمل على تصميم ديكورها الداخلي، مع التركيز على الوجهات بصفتها سفينة صغيرة نسبيا" فأنها قادرة على الوصول إلى معظم الموانئ مباشرة، وبالتالي تسهيل عمليات الإقلاع بكفاءة، لديها أيضًا هيكل انسيابي مُحسَّن ديناميكيًا مائيًا وقوسًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الوقود.