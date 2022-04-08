الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مديرية أمن الجيزة: غرق شاب خلال السباحة بنهر النيل فى العياط

غرق
غرق

لقى شاب مصرعه غرقًا بنهر النيل في العياط، وتم انتشال جثته، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن شابًا خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق، وتم انتشال جثته.

حدد رجال المباحث هوية الشاب الغارق، وتم استدعاء أفراد أسرته، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن إسفكسيا الغرق وراء وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

شاب شهود العيان تحريات رجال المباحث أمن الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

متى أذان المغرب اليوم فى جميع محافظات مصر 8/4/2022؟

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

وصول جثمان القمص أرسانيوس وديد لدير «مارمينا» استعدادًا لدفنه

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

أهداف الأهلى المئوية (3)

محمد عبدالعزيز

مراكز التدريب (اللا) مهنى

حسين دعسة

ثلاث لوحات قبل انتحار بوتين.. وطغاة الحرب

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

بينيت يسمح لقوات الأمن بـ«حرية التحرك» بعد حادث تل أبيب

بعد مطاردة استمرت ساعات: الشاباك يعلن مقتل مُنفذ هجوم تل أبيب

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»