مديرية أمن الجيزة: غرق شاب خلال السباحة بنهر النيل فى العياط

لقى شاب مصرعه غرقًا بنهر النيل في العياط، وتم انتشال جثته، واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في العياط، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن شابًا خلال السباحة بنهر النيل تعرض للغرق، وتم انتشال جثته.

حدد رجال المباحث هوية الشاب الغارق، وتم استدعاء أفراد أسرته، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتوصلت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن إسفكسيا الغرق وراء وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.