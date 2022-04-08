بمفتاح مصطنع.. كشف غموض سرقة مجوهرات من داخل شقة في البساتين

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص، لسرقته مشغولات ذهبية من داخل شقة بأسلوب المفتاح المصطنع، جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – "2" ساعة يد – مبالغ مالية "محلية ، أجنبية" – "2" هاتف محمول) من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أحدا فى ارتكاب الواقعة.

- تفاصيل التحريات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها ومبلغ مالى من أصل المبلغ المستولى عليه ، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على تعاطى المواد المخدرة ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة فتم حبسه.