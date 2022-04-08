إصابات كورونا العالمية تتجاوز 493.53 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 493.53 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و563406.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 985164 80306002
الهند 521530 43031958
البرازيل 660723 30067249
فرنسا 142912 26030080
ألمانيا 130801 22123521
المملكة المتحدة 169095 21461556
روسيا 777697 17955120
إيطاليا 160253 15035943
تركيا 98087 14887607
كوريا الجنوبية 18381 14778405