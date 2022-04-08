إصابات كورونا العالمية تتجاوز 493.53 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 493.53 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و563406.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:



الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة



الولايات المتحدة 985164 80306002

الهند 521530 43031958

البرازيل 660723 30067249

فرنسا 142912 26030080

ألمانيا 130801 22123521

المملكة المتحدة 169095 21461556

روسيا 777697 17955120

إيطاليا 160253 15035943

تركيا 98087 14887607

كوريا الجنوبية 18381 14778405