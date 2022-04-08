الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ماكيير ياسر جلال فى «الاختيار 3»: التحضيرات كانت قبل إذاعة المسلسل بشهر ونصف

الماكيير احمد مصطفي
الماكيير احمد مصطفي و ياسر جلال

وراء الملحمة العظيمة لمسلسل "الاختيار ٣" كثير من الجنود المجهولة حتى يظهر المسلسل بهذا الشكل الجميل وبه كثير من التفاصيل الهامة، كانت من بين التفاصيل الهامة التي انتبه لها الجمهور هو الشبه الكبير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفنان ياسر جلال، وذلك بواسطة الماكيير الموهوب أحمد مصطفى.

الاختيار 3

كشف الماكيير أحمد مصطفى، أن التحضيرات كانت قبل إذاعة المسلسل بشهر ونصف؛ وأضاف: كنا نحاول نعمل الشخصيات بالضبط، ونوصل للشكل المطلوب دون أي أوفر في الميكب، وهذا كانت توجيهات حازمة من المخرج بيتر ميمي، والفنان ياسر جلال كان يساعدني كثيرًا من خلال عضلات وجهه حتى يصل الميكب إلى هذا الشبه.

الاختيار 3

واستكمل الماكيير أحمد مصطفي: لو أنا تعبت قيراط فهو تعب ٢٤ قيراط، وأداء ياسر جلال هو الذي نجح الشخصية، وليس الميكب، وكان ليس لديه مانع أن نحلق الجبهة الأمامية من الشعر.

الاختيار 3

وأضاف الماكيير أحمد مصطفى، خلال تصريحاته: للكوافير الخاص بالفنان ياسر جلال مجهود كبير أيضًا، واستطاعنا جميعًا لنصل إلى الشكل النهائي والمطلوب، والحمد لله ربنا كرمنا، والفضل الأول والأخير للفنان ياسر جلال؛ لأن هو الذي ساعدنا على النجاح.

أما عن صبري فواز، الذي يقوم بدور "مرسي"، قال الماكيير في تصريحاته الخاصة: اشتغلنا على الشعر شعراية شعراية وقومنا بتزويد شعر في الجبهة الإمامية لصبري فواز حتى نصل إلى هذا الشكل.

الاختيار 3

وقال الماكيير أحمد مصطفي: جميع الفنانين في المسلسل عباقرة، وساعدونا كثيرًا سواء كان ياسر جلال أو صبري فواز أو خالد الصاوي.

واختتم خلال تصريحاته: الحمد لله ربنا وفقنا كلنا كفريق عمل، والتحديات التي واجهتنا هو القرب للشكل من غير أي ميكب أوفر، ولو اتكلمت من هنا للسنة الجاية مش هقدر آتكلم عن مجهود الفنانيين في المسلسل.

يشارك في ملحمة "الاختيار 3"، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3
الرئيس عبد الفتاح السيسي المخرج عبد الفتاح السيسي طرح شخصية احمد مصطفى الفنان ياسر جلال المخرج بيتر ميمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب