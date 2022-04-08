ماكيير ياسر جلال فى «الاختيار 3»: التحضيرات كانت قبل إذاعة المسلسل بشهر ونصف

وراء الملحمة العظيمة لمسلسل "الاختيار ٣" كثير من الجنود المجهولة حتى يظهر المسلسل بهذا الشكل الجميل وبه كثير من التفاصيل الهامة، كانت من بين التفاصيل الهامة التي انتبه لها الجمهور هو الشبه الكبير بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والفنان ياسر جلال، وذلك بواسطة الماكيير الموهوب أحمد مصطفى.

الاختيار 3

كشف الماكيير أحمد مصطفى، أن التحضيرات كانت قبل إذاعة المسلسل بشهر ونصف؛ وأضاف: كنا نحاول نعمل الشخصيات بالضبط، ونوصل للشكل المطلوب دون أي أوفر في الميكب، وهذا كانت توجيهات حازمة من المخرج بيتر ميمي، والفنان ياسر جلال كان يساعدني كثيرًا من خلال عضلات وجهه حتى يصل الميكب إلى هذا الشبه.

الاختيار 3

واستكمل الماكيير أحمد مصطفي: لو أنا تعبت قيراط فهو تعب ٢٤ قيراط، وأداء ياسر جلال هو الذي نجح الشخصية، وليس الميكب، وكان ليس لديه مانع أن نحلق الجبهة الأمامية من الشعر.

الاختيار 3

وأضاف الماكيير أحمد مصطفى، خلال تصريحاته: للكوافير الخاص بالفنان ياسر جلال مجهود كبير أيضًا، واستطاعنا جميعًا لنصل إلى الشكل النهائي والمطلوب، والحمد لله ربنا كرمنا، والفضل الأول والأخير للفنان ياسر جلال؛ لأن هو الذي ساعدنا على النجاح.

أما عن صبري فواز، الذي يقوم بدور "مرسي"، قال الماكيير في تصريحاته الخاصة: اشتغلنا على الشعر شعراية شعراية وقومنا بتزويد شعر في الجبهة الإمامية لصبري فواز حتى نصل إلى هذا الشكل.

الاختيار 3

وقال الماكيير أحمد مصطفي: جميع الفنانين في المسلسل عباقرة، وساعدونا كثيرًا سواء كان ياسر جلال أو صبري فواز أو خالد الصاوي.

واختتم خلال تصريحاته: الحمد لله ربنا وفقنا كلنا كفريق عمل، والتحديات التي واجهتنا هو القرب للشكل من غير أي ميكب أوفر، ولو اتكلمت من هنا للسنة الجاية مش هقدر آتكلم عن مجهود الفنانيين في المسلسل.

يشارك في ملحمة "الاختيار 3"، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.