علاجات طبيعية للتخفيف من انتفاخ المعدة

تعتبر مشكلة انتفاخ البطن، من المشكلات الصحية الشائعة خلال شهر رمضان، خاصة بعد تناول وجبة الإفطار، فهذا أمر شائع بالنسبة لأولئك الذين لا يعمل نظامهم الهضمي بشكل جيد بالإضافة إلى الإفراط في تناول الطعام أيضًا.



إليك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك تجربتها في المنزل للتعامل مع انتفاخ البطن بعد تناول الإفطار، وفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبي.

تناول بعض الموز:

إذا كنت تشعر بالانتفاخ في معدتك غالبًا بعد تناول الطعام، فقد يساعدك تناول الموز على التعامل مع الأمر بشكل أفضل، فأحد أسباب ذلك هو أن الموز هو أحد أفضل مصادر البوتاسيوم التي يمكن أن تساعد في ترطيب الجسم لتقليل الانتفاخ.

و تحتوي هذه الفاكهة على أحماض أمينية يمكن أن تقضي على الماء الزائد في نظامك وبالتالي تمنع معدتك من الانتفاخ وتقلصات الجهاز الهضمي.

تناول المزيد من البروبيوتيك النباتي:

سبب آخر لتميل معدتك إلى الانتفاخ هو وجود خلل في فلورا الأمعاء، فعندما يكون هناك المزيد من البكتيريا السيئة في معدتك، فمن المحتمل أنك تعاني من الانتفاخ.

ومع ذلك ، فإن تناول البروبيوتيك النباتي يمكن أن يساعد في إعادة التوازن الطبيعي إلى أمعائك، وبالتالي القضاء على تراكم الغازات في معدتك.

قلل من استهلاك الملح:

إذا كنت مغرمًا بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، فعليك تقليلها للتصدي لإنتفاخ البطن، فأحد الأسباب وراء ذلك هو أن الصوديوم يمكن أن يتسبب في احتباس الماء في جسمك ومن ثم الشعور بالانتفاخ.

ماء بالليمون:

علاج طبيعي آخر يمكنك استخدامه لمحاربة الانتفاخ هو الماء مع الليمون، فما يميزه هو أن الليمون لديه القدرة على تحفيز الإنزيمات في معدتك التي تساعد على الهضم.

هذا المشروب لديه القدرة على التخلص من الصوديوم الزائد في جسمك، خاصةً عند تناول الكثير من الأطعمة المالحة، بحيث يكون هناك تورم أقل ليس فقط في معدتك ولكن أيضًا في يديك ووجهك وقدميك.

تدليك معدتك:

يمكن أن يساعد تدليك معدتك في تخفيف الضغط المتمركز في هذه المنطقة بحيث يكون لتراكم الغاز فرصة للخروج، ربما تكون هذه إحدى أكثر الطرق فعالية لمحاربة تراكم الغازات في بطنك نظرًا لعدم وجود أي آثار جانبية لها أيضًا.

قلل من تناول القهوة:

يمكن أن يؤدي شرب القهوة إلى تفاقم تراكم الغازات في معدتك لأنه يمكن أن يزيد من كمية الأحماض التي يتم إنتاجها في الجهاز الهضمي والتي يمكن أن تهيج الجهاز الهضمي.