بالمكسرات وجوز الهند.. أسهل طريقة لعمل الجلاش الحلو فى رمضان

الجلاش من الوصفات المصرية الرمضانية التي يمكن أن تكون حلوة أو مالحة حسب الطلب، ويمكن حشو أوراقه الرقيقة المسطحة بالمكسرات والقرفة أو الكريمة الحلوة للحلويات، يمكن أيضًا حشوها بالسبانخ والجبن أو اللحم البقري اللذيذ، عادة ما تتطلب الوصفة دهن كل ورقة بالزبدة المصفاة حتى تصل إلى منتصفها، ستضيف الحشوة ثم تضيف طبقات أخرى مدهونة بالزبدة.

إذا كانت الحشوة جاهزة فلن تستغرق هذه الوصفة أكثر من 15 دقيقة، سيبدو مثل الفطائر أو المعجنات المقرمشة من الخارج، وأكثر ليونة من المنتصف مع الحشوة اللذيذة، ستستمع بوصفة رائعة من الجلاش الحلو.

المكونات

1/2 كيلو من الجلاش

سمن بلدي أو زبدة

جوز هند مبشور

سكر

مكسرات مبشورة وجوز هند وزبيب

معلقة قرفة

شربات

الطريقة

يجب في البداية تسخين الفرن على درجة حرارة 180

قومي بإحضار صينية بمقاس معقول وادهنيها بالسمنة أو الزبدة

أحضري الجلاش، وقومي بفرد طبقتين معا، وادهنيها بالسمن، ورشي بداخلها جوز الهند والسكر والمكسرات والزبيب والقرفة، وقومي بلفه بشكل أسطواني، ثم قومي بتقطيعه إلى أصابع بالتساوي.

كرري العملية مع ملاحظة استخدام طبقتين من الجلاش حتى تحتفظ بالحشوة بداخلها.

رصي أصابع الجلاش، وقومي بدهن الوجه جيدا بالسمن، لمدة 20 دقيقى تبقى الصينية في الفرن حتى يحمر الوجه.

قومي بإخراجها وسقيها بالشربات وهي ساخنة، ولاتقومي بتغطيتها، حتى يصبح الجلاش مقرمشا، وإذا أردتيه طريا قومي بتغطيته.

طريقة عمل الشربات

سكر

مياه

ليمون

عسل

الخطوات

قومي بوضع كوب ونصب من السكر على كوبين من الماء وانتظريهم حتى يقلبوا على النار ثم قومي بعصر ليمونة، وقليل من العسل من أجل المذاق واللون الرائع.

لماذا يحب الناس تناول الحلويات في رمضان؟

يحب الجميع الانغماس في المذاق اللذيذ للحلويات خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث يضيف إلى الاستمتاع بوجبة الإفطار ويضفي تحلية على الموسم المقدس، لكن لا بد من التنبيه إلى أن معظم الحلويات التي يتم تناولها خلال هذه الفترة تكون مصنوعة من الدقيق والسكر والزيت والسمن والمكسرات مثل البقلاة والكنافة، وينبغي الانتباه إليهم وعدم الإفراط في تناول الحلويات حتى لايصاب الإنسان بأى أشياء مفاجئة لاقدر الله.