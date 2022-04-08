السودان: اجتماعات صناديق التمويل العربية تحقق نتائج طيبة فى معالجة الديون

أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، أن الاجتماعيات السنوية للهيئات المالية العربية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، حققت نتائج طيبة فيما يخص معالجة سداد ديون السودان والمتأخرات وإعادة تمويل المشروعات عبر اتفاقيات فنية لإعادة جدولة مرضية لجميع الأطراف.



وبدأت الاجتماعيات السنوية للهيئات المالية العربية وصناديق التمويل العربية في جدة، حيث ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني وفد بلاده فيها.



وأكد وزير المالية السوداني، فى افتتاح هذه الاجتماعات، أهمية دور السودان الاقتصادي للمنطقة العربية، لافتا إلى جهود الحكومة السودانية في دعم الاستقرار الاقتصادي ومساعي حكومة السودان في تنفيذ مشروعات التنمية وكيفية وضع خارطة استراتيجية للاقتصاد والاستفادة من تنفيذ خطة للتنمية المستدامة فى السودان.



وأشار ابراهيم إلى التوصل لاتفاق حول ضرورة العمل للاستمرار في تمويل المشروعات القائمة المتوقفة بسبب التعثر فى سداد استحقاقات الديون للمشروعات الحيوية التي شارفت على الانتهاء في مجالات المياه والصحة و الكهرباء.