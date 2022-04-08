الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

القس ارسانيوس وديد
القس ارسانيوس وديد

الإيمان ثقة في وجود الله وكل ماهو خارج عن الإيمان فهو خطية.. هكذا لخص القس، ارسانيوس وديد، مضمون العقيدة الإيمانية في الديانة المسيحية، وذلك خلال إحدى عظاته التي اعتاد أن يُلقيها أمام أحبائه من مرتادي الكنيسة، قبل وفاته مساء اليوم الخميس، في حادث قتل بمحافظة الإسكندرية.. وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" أبرز اللقطات الموثقة في حياة القس الراحل من خدمته داخل الكنيسة، وكذلك عظاته في عدة كنائس ومراحل زمنية مختلفة من حياته خلال خدمته بالكنيسة.

 

  1. تعد عظات القمص ارسانيوس وديد بكنيستي محرم بك وكرموز بالإسكندرية عن البركة، من أشهر الموضوعات التي كان يتناولها في أغلب عظاته، باعتبارها سرًا يسهل الوصول له، باستخدام الإيمان الحقيقي، والكرم، والقيم الروحية.

2. مواقف كثيرة اتسمت بالبساطة والرروح الطيبة كانت سببًا في شعبية القس رسانيوس وديد، الواسعة بين اشقاءه من الإخوة الأقباط والمسلمين أيضًا، وهو ما أكدته مقاطع الفيديو التي تداولها الكثيرون، إذ توثق بساطة القس الراحل خلال جلسات العظة والترانيم المشتركة في الصلوات المختلفة.


3. إنجيل يوحنا الإصحاح الحادي والعشرين.. العظة الأساسية للقديس ارسانيوس وديد، خلال جلسات العظة التي كان يقدمها لأحبائه في الأحد من كل أسبوع.

 


4. '"طوبى للذين آمنوا ولم يروا.. لا تستعجلوا الرؤية حتى لا تفقدوا منحة التوبة".. كانت هذه الكلمات أهم رسائل القس الراحل، ارسانيوس وديد، لمحبيه خلال جلسات العظات في الكنيسة.


5. "الرب له رعايا لا يجعلهم في حالة عوز لشيء.. اجتهدوا بإيمانكم كي تكونوا رعايا الله"، بهذه الكلمات، نصح القس الراحل ارسانيوس وديد أحبائه في إحدى جلساته التي اعتاد عقدها معهم يوم الأحد من كل أسبوع.

6. "النجومية خديعة.. ومن يهتموا بتقليد النجوم في شكلهم وأزيائهم مخدوعون"، قالها القس الراحل خلال جلسة عظة عيد البشارة عام ٢٠١٤.


7. "الإنسان كل ما أهمل طريق التوبة كل ما أبعدته خطاياه عن الرب"، قالها القس الراحل ارسانيوس وديد خلال جلسة عظة الأحد في يناير ٢٠١٥.

الايمان القس ارسانيوس وديد الديانة المسيحية عظاته الإسكندرية القس الراحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب

إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بإسرائيل