«طوبى للذين آمنوا ولم يروا».. أبرز 7 فيديوهات للقمص الراحل أرسانيوس وديد

الإيمان ثقة في وجود الله وكل ماهو خارج عن الإيمان فهو خطية.. هكذا لخص القس، ارسانيوس وديد، مضمون العقيدة الإيمانية في الديانة المسيحية، وذلك خلال إحدى عظاته التي اعتاد أن يُلقيها أمام أحبائه من مرتادي الكنيسة، قبل وفاته مساء اليوم الخميس، في حادث قتل بمحافظة الإسكندرية.. وفي هذا السياق، ترصد "الدستور" أبرز اللقطات الموثقة في حياة القس الراحل من خدمته داخل الكنيسة، وكذلك عظاته في عدة كنائس ومراحل زمنية مختلفة من حياته خلال خدمته بالكنيسة.

تعد عظات القمص ارسانيوس وديد بكنيستي محرم بك وكرموز بالإسكندرية عن البركة، من أشهر الموضوعات التي كان يتناولها في أغلب عظاته، باعتبارها سرًا يسهل الوصول له، باستخدام الإيمان الحقيقي، والكرم، والقيم الروحية.

2. مواقف كثيرة اتسمت بالبساطة والرروح الطيبة كانت سببًا في شعبية القس رسانيوس وديد، الواسعة بين اشقاءه من الإخوة الأقباط والمسلمين أيضًا، وهو ما أكدته مقاطع الفيديو التي تداولها الكثيرون، إذ توثق بساطة القس الراحل خلال جلسات العظة والترانيم المشتركة في الصلوات المختلفة.



3. إنجيل يوحنا الإصحاح الحادي والعشرين.. العظة الأساسية للقديس ارسانيوس وديد، خلال جلسات العظة التي كان يقدمها لأحبائه في الأحد من كل أسبوع.



4. '"طوبى للذين آمنوا ولم يروا.. لا تستعجلوا الرؤية حتى لا تفقدوا منحة التوبة".. كانت هذه الكلمات أهم رسائل القس الراحل، ارسانيوس وديد، لمحبيه خلال جلسات العظات في الكنيسة.



5. "الرب له رعايا لا يجعلهم في حالة عوز لشيء.. اجتهدوا بإيمانكم كي تكونوا رعايا الله"، بهذه الكلمات، نصح القس الراحل ارسانيوس وديد أحبائه في إحدى جلساته التي اعتاد عقدها معهم يوم الأحد من كل أسبوع.

6. "النجومية خديعة.. ومن يهتموا بتقليد النجوم في شكلهم وأزيائهم مخدوعون"، قالها القس الراحل خلال جلسة عظة عيد البشارة عام ٢٠١٤.



7. "الإنسان كل ما أهمل طريق التوبة كل ما أبعدته خطاياه عن الرب"، قالها القس الراحل ارسانيوس وديد خلال جلسة عظة الأحد في يناير ٢٠١٥.