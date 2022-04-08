الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نشرة منتصف الليل.. تفاصيل مقتل كاهن الإسكندرية وتوقعات بانخفاض أسعار النفط

كاهن الاسكندرية
كاهن الاسكندرية

تعددت أخبار منتصف الليل والتى تهم القراء ما بين مقتل كاهن الإسكندرية وتعاون صندوق النقد الدولي مع لبنان والتي كان أبرزها على النحو التالى كما سنوضح لكم في هذا التقرير: 


لحظة القبض على قاتل كاهن الاسكندرية
ضبطت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية رجل مسن عمره 60 عام قام بالاعتداء على الكاهن القمص ارسانيوس وديد أثناء سيره بالكورنيش في منطقة سيدى بشر في محافظة الإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته (التفاصيل).
 

الكنيسة تعلن الحداد بعد مقتل القمص أرسانيوس
نعت الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني القمص ارسانيوس وديد بعد اعتداء احد الرجال عليه بسكين على كورنيش الاسكندرية ورخيله وقامت باعلان الحداد (تفاصيل).
 

مجموعة من البرامج الرياضية تحت رعاية أشرف صبحي في شهر رمضان
أعلنت الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة عن بدء استعداداتها للقيام بتنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج والأنشطة المتنوعة تحت رعاية السيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان الكريم (التفاصيل).
 

مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية في لبنان بالتعاون مع صندوق النقد الدولي 
صرحت يوانا فرونتسكا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان بالاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم الإعلان عنه اليوم بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وقالت أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي، معبرة عن أملها في أن يكون حافزا لتسريع مجموعة من الإصلاحات التي طال انتظارها (التفاصيل).
 

توقعات بانخفاض أسعار النفط
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، بأن روسيا لم تشهد بعد شروطا مسبقة لانخفاض أسعار النفط من المستوى الحالي فوق 100 دولار للبرميل (التفاصيل).
 

سندات بقيمة ٣ مليارات دولار

أطلق بنك الاستثمار الأوروبي، سند معياري بقيمة ٣ مليارات دولار، لمدة ٣ سنوات، وذكر البنك أن قسيمة هذا السند شبه السنوية تحقق ربح بقيمة 2.750%، بسعر إصدار نسبته 99.768%، وبانتشار قدره 11.5+ نقطة أساس، بما يفوق بنسبة 1.750% عائد سندات الخزانة الأمريكية، وينتهي أجلها في 15 مارس 2025 (تفاصيل).
 

لبنان روسيا شهر رمضان رئيس الوزراء الشباب والرياضة صندوق النقد الدولي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كورنيش الإسكندرية مديرية أمن الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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