الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاستثمار الأوروبى» يطلق سندًا معياريًا بقيمة 3 مليارات دولار

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

 أطلق بنك الاستثمار الأوروبي، سندا معياريا بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مدته ثلاث سنوات. 

وذكر البنك - في بيان اليوم الخميس عبر موقعه - أن قسيمة هذا السند شبه السنوية تحقق ربحا بقيمة 2.750%، بسعر إصدار نسبته 99.768%، وبانتشار قدره 11.5+ نقطة أساس، بما يفوق بنسبة 1.750% عائد سندات الخزانة الأمريكية، وينتهي أجلها في 15 مارس 2025. 

ويعد هذا هو ثالث سند لبنك الاستثمار الأوروبي مقوم بالدولار الأمريكي في عام 2022، حيث سبقه سند بقيمة خمسة مليارات دولار أمريكي، ومدته خمس سنوات تم تسعيره في يناير الماضي، وآخر بقيمة 7 مليارات دولار أطلق في مارس الماضي. 

بنك الاستثمار الأوروبي سندات الخزانة الأمريكية الدولار

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وائل لطفي

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