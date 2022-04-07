الخميس 07 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يرحبان بالاتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي

يوانا فرونتسكا
يوانا فرونتسكا

رحبت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا بالاتفاق على مستوى الموظفين الذي تم الإعلان عنه اليوم بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وأكدت فرونتسكا أن الاتفاق يعد خطوة مهمة نحو التعافي الاقتصادي، معبرة عن أملها في أن يكون حافزا لتسريع مجموعة من الإصلاحات التي طال انتظارها.
من جابنها، رحبت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بالإعلان عن الاتفاق اليوم، معتبرة أنه خطوة رئيسية نحو برنامج انتعاش اقتصادي شامل قائم على الإصلاحات. 
وأكدت البعثة استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم.
وأعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق اليوم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية على مستوى الموظفين (مبدئي) بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن دعمها بترتيب تمويل ممدد مدته 46 شهرا مع طلب الحصول على 2,173,9 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 3 مليارات دولارات أمريكية).

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